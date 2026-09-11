La Fiorentina prova a ripartire da Venezia, considerando la sfida di stasera come il vero inizio del proprio campionato. Le tre sconfitte nelle prime tre giornate, con la squadra ancora ferma a zero punti, rappresentano infatti una parentesi da cancellare in fretta dopo l’esonero di Fabio Grosso.

Paolo Vanoli torna sulla panchina viola proprio nella città in cui ha scritto una pagina importante della sua carriera. L’obiettivo immediato è conquistare la prima vittoria, ma anche restituire alla squadra atteggiamento, gioco e qualità, elementi mai emersi nelle gare contro Roma, Frosinone e Torino.

Il nuovo tecnico dovrà valorizzare i talenti arrivati in estate, da Atta a Mastantuono fino a Oulai, e rilanciare giocatori come Dodô, Ranieri e De Gea. Venezia-Fiorentina diventa così una sorta di prima giornata con handicap: il punto di partenza per ritrovare risultati, fiducia e il sorriso di una tifoseria rimasta sotto choc dopo un avvio da incubo. Lo scrive la Nazione.