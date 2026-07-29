Niente Fiorentina per Tolu Arokodare: l'attaccante nigeriano lascia il Wolverhampton ed è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ajax in prestito
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Niente maglia viola per Tolu Arokodare. A lungo accostato al mercato della Fiorentina prima che la dirigenza di Viale Manfredo Fanti decidesse di virare in maniera definitiva su Inao Oulai, riempiendo così l'ultimo slot da calciatore extracomunitario a disposizione, l'attaccante nigeriano lascia comunque il Wolverhampton.
Dopo aver persino boicottato gli allenamenti con i Lupi pur di forzare la cessione verso la Serie A, il classe 2000 ha trovato comunque l'opportunità di ripartire da un palcoscenico prestigioso come l'Eredivisie.
Il comunicato dell'Ajax e i dettagli dell'affare
È infatti ufficiale il suo passaggio all'Ajax con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. Questo la nota diramata dal club olandese:
"L'Ajax ha raggiunto un accordo con il Wolverhampton Wanderers per il prestito di Tolu Arokodare. L'attaccante venticinquenne si unisce all'Ajax con un contratto in prestito annuale fino all'estate del 2027. L'accordo prevede un'opzione di acquisto a favore dell'Ajax".
Si chiude così definitivamente la telenovela legata al centravanti nigeriano: sfumata l'ipotesi Firenze per ragioni di tesseramento e burocrazia, Arokodare riparte dall'Olanda per lasciarsi alle spalle la parentesi in Premier League.
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