Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Fabio Grosso. Le sue parole.

"Comuzzo me lo sarei tenuto, anche se c'è da dire che, se doveva rimanere per non giocare, meglio a questo punto farlo partire. Bene anche aver messo il diritto di riscatto alto, così da aver la possibilità di controllare meglio il cartellino".

Sulla preparazione dei viola e le amichevoli inglesi

Sul centrocampo, su Kean, e su Dodo

Su Gudmundsson e sull'obiettivo Pellegrino

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"In questo momento le squadre inglesi sono avanti nella preparazione, però meglio trovare subito le difficoltà, così da abituarsi meglio in vista delle partite ufficiali, in particolare all'ostica trasferta a Roma per la prima di campionato"."Mi aspetto posizioni liquide, giocatori che possono alternarsi a centrocampo, come ad esempio Oulai e Fagioli. Anche perchè Fagioli quando è stato pressato l'anno scorso ha avuto difficoltà in regia.anche se non penso che Joao Mario, che è un obiettivo viola, sia più forte di lui"."Gudmundsson? Non è un giocatore da 4-3-3, però prima di venderlo ci penserei molto, molto bene. Pellegrino? 30 milioni mi sembrano troppi per lui, inoltre non credo sia più forte di Kean".