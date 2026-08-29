Sfilano le leggende viola, ma anche la prima squadra. Il Franchi però non apprezza Grosso ed i suoi uomini

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS FROSINONE

VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi

La Fiorentina omaggia il suo passato, in onore dei 100 anni. Sul prato del Franchi sono sfilate delle grandissime leggende, da Batistuta a Rui Costa (SEGUI QUI IL LIVE). Dopo i simboli della storia viola, anche la prima squadra è stata chiamata in campo.

Il Franchi però non ha fatto sconti, vista la prestazione di oggi, fischiando l'ingresso di Grosso e dei giocatori attuali. Nonostante la grande emozione del centenario, il tremendo inizio di stagione si fa sentire.

ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

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