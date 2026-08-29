La Fiorentina festeggia il suo centenario in uno stadio gremito. Tanti ospiti d'eccezione sugli spalti e tante sorprese al Franchi al termine della gara col Frosinone. Vivi con Violanews la festa dei 100 anni viola!

Niccolò Ghinassi

La Fiorentina festeggia il suo centenario in uno stadio gremito. Tanti ospiti d'eccezione sugli spalti e tante sorprese al Franchi al termine della gara col Frosinone. Vivi con Violanews la festa dei 100 anni viola!

FIRENZE CORTEO DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA PER LE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DEL CLUB

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