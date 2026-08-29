La Fiorentina festeggia il suo centenario in uno stadio gremito. Tanti ospiti d'eccezione sugli spalti e tante sorprese al Franchi al termine della gara col Frosinone. Vivi con Violanews la festa dei 100 anni viola!
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