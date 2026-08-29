Manuel Rui Costa si emozione parlando della sua Fiorentina
VIDEO VN - Batistuta e Rui Costa si ritrovano e si abbracciano perdutamente!
Manuel Rui Costa è tornato a Firenze, dopo quasi 25 anni. Il campione portoghese ha parlato dal prato del Franchi, manifestando tutta la sua emozione:
"Più che io che manco a Firenze, era Firenze che mancava a me. Non sono venuto solo per la gente, ma anche per me. Qui ho vissuto i 7 anni più belli della mia vita, e li volevo rivivere. Abbracciare Bati è stato un gesto naturale, ha fatto 500 gol praticamente (scherza n.d.r)."
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