VIDEO VN - Batistuta e Rui Costa si ritrovano e si abbracciano perdutamente!

Manuel Rui Costa è tornato a Firenze, dopo quasi 25 anni. Il campione portoghese ha parlato dal prato del Franchi, manifestando tutta la sua emozione:

"Più che io che manco a Firenze, era Firenze che mancava a me. Non sono venuto solo per la gente, ma anche per me. Qui ho vissuto i 7 anni più belli della mia vita, e li volevo rivivere. Abbracciare Bati è stato un gesto naturale, ha fatto 500 gol praticamente (scherza n.d.r)."