Torna il Torrino d'Oro, ormai giunto alla sua 24° edizione. La cerimonia si è tenuta come di consueto in Piazza del Cestello con tante premiazioni della cultura, della storia cittadina e dello sport locale. In ambito sportivo anche la Fiorentina è stata premiata nell'anno del suo Centenario.

A ricevere il premio sono stati il presidente della società viola Joseph Commisso e la vicepresidentessa Catherine. La foto della premiazione assieme alla sindaca Sara Funaro: