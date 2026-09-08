La Fiorentina è stata premiata nella 24° edizione del Torrino d'Oro
VIDEO VN - 24° edizione Torrino d'Oro: il discorso di Joseph Commisso
Torna il Torrino d'Oro, ormai giunto alla sua 24° edizione. La cerimonia si è tenuta come di consueto in Piazza del Cestello con tante premiazioni della cultura, della storia cittadina e dello sport locale. In ambito sportivo anche la Fiorentina è stata premiata nell'anno del suo Centenario.
A ricevere il premio sono stati il presidente della società viola Joseph Commisso e la vicepresidentessa Catherine. La foto della premiazione assieme alla sindaca Sara Funaro:
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