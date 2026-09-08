Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, commenta il delicato momento viola:

"Sembra una serie tv la Fiorentina, come Stranger Things. Ci sono degli elementi strani in queste 48 ore. Vanoli ha salvato la Fiorentina, ma per me non è un capolavoro. Sa certamente dove mettere le mani, vista anche la scorsa stagione. Quando è arrivato Paratici tutti hanno costruito un mito attorno a lui, dopo un anno deprimente. Mentre oggi sento dire certe cose su Paratici, esistono i fatti. Ha riorganizzato la società, ed ha speso dei soldi. Per me la squadra non è stata quadrata al meglio, ma ci sono dei bei giocatori. Se ad un allenatore gli vendi la punta il 29 di agosto, la fedeltà comincia a vacillare.

Su Grosso: "La Fiorentina ha approfittato del momento, facendo una scelta netta. Vanoli ha accettato di tornare, una cosa non da tutti, nonostante i modi della società non siano così carini. Sicuramente la Fiorentina avrà chiesto scusa a Vanoli, che ora si trova ad allenare una squadra più forte dello scorso anno. Questa squadra giocherà con la difesa a 4, e poi vediamo se si riesce a trovare una quadra. Mi dispiace che dopo un'estate passata a dire che serve essere dominanti, bisogna ripartire da 0"