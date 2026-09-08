Pierpaolo Marino è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:

"La Fiorentina mi ha sorpreso in negativo. Non so quali sono i gravissimi motivi che hanno portato all'esonero di Grosso. Il tecnico era stato chiamato per un rinnovamento. Non mi aspettavo vedere questo naufragio dopo 3 gare. In genere si preferisce dare continuità ad inizio stagione, anche dopo dei risultati negativi. Prendere 9 gol era veramente imprevedibile, nemmeno come peggior scenario era immaginabile. L'esonero di Grosso mi sorpende, anche se i dirigenti viola avranno i loro motivi"

La rosa viola: "La ricostruzione di una squadra si giudica sul lungo termine. A quanto pare non c'era unità di intenti tra Paratici e Grosso, anche se non vivo la quotidianità viola. Mi è sembrata soprattutto una decisione di pancia. Il ritorno di Vanoli per me è un'altra sorpresa. Mi dispiace per la Fiorentina, spesso sono stato sul punto di venire, anche se alla fine tutto è sfumato. Già Pontello mi voleva, ma con i Della Valle ero vicinissimo, anche se poi la società venne venduta"

Su Beto: "Un ragazzo bravissimo, un lavoratore di grandissima serietà. Ha certe caratteristiche, bisogna che la squadra lo metta nelle condizioni di attaccare la profondità. Nel suo dna può anche superare i 35km orari, ma per farlo deve avere gli spazi davanti. Va sfruttato nelle ripartenze e negli spazi, dove può essere devastante. Io nella mia rosa lo vorrei sempre, anche ripartendo contro grandi squadre, ma non è una punta da area di rigore. Kean era più fisico, Beto è più agile e longilineo"