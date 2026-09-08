Una separazione inaspettata, ma di certo non serena, quella tra Fabio Grosso e la Fiorentina. Secondo Sky, la società viola starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di avviare un'azione disciplinare nei confronti dell'ex allenatore. La rottura è arrivata dopo che Grosso ha emerso forti dubbi sulla costruzione della rosa, e sulla possibilità di proseguire insieme il cammino intrapreso.

Grosso però non si è mai dimesso. Una scelta che ha portato la Fiorentina all'esonero immediato, e che spinge proprio la dirigenza, a valutare di risolvere definitivamente questa vicenda attraverso un'azione disciplinare.