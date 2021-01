Teotino: “Saponara? Penso che a Firenze abbiano ben altri rimpianti”

Riccardo Saponara ha lasciato Firenze direzione Spezia solo pochi giorni fa. Il centrocampista, schierato da esterno d’attacco da Italiano, si è reso ieri protagonista di una gran partita in Coppa Italia contro la Roma firmando una doppietta decisiva per i suoi. In riferimento al classico effetto “rimpianto”, l’ex dirigente viola e giornalista Gianfranco Teotino ha espresso le sue convinzioni ai microfoni di Spezia1906.com:

Saponara? Penso che a Firenze si possa avere ben altri rimpianti: pensiamo a Muriel e Ilicic per esempio. Perlomeno il secondo era riuscito a fare qualcosa di concreto, ma il primo è stato lasciato andare via. Tornando a Saponara, forse però le colpe non sono tutte della Fiorentina ma anche dei suoi alti e bassi. Mi auguro che in un ambiente sano come quello dello Spezia possa mostrare di essere un giocatore capace di garantire quella continuità che non ha mai avuto in carriera.