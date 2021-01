Saponara si gode il momento: “Allo Spezia da poco ma ho buone sensazioni”

Alla sua prima presenza da titolare con la maglia dello Spezia, l’ex viola Riccardo Saponara è stato il vero protagonista della vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Ne ha parlato al sito ufficiale del nuovo club:

Abbiamo compiuto una grande impresa, merito di un gruppo compatto, sempre pronto a lottare e ad esprimere il proprio calcio; questo Spezia gioca con coraggio, ha un’identità forte e credo che questo risultato sia giustissimo. Abbiamo rischiato in alcuni momenti, la Roma è una squadra molto forte che ti porta anche a soffrire in determinate situazioni, ma noi siamo stati molto bravi a non disunirci e a restare in partita, trovando poi due reti nei supplementari. Io sono arrivato da pochissimo, però qui si respira un’aria davvero buona, c’è voglia di far bene e il campo lo sta dimostrando. Le due reti? Nel tridente mi trovo a mio agio e sono molto felice di aver esordito dal primo minuto in questo modo.