Archiviata la scorpacciata di gol nell'amichevole contro il Signa e concessi due giorni di totale libertà, per la Fiorentina è arrivato il momento di fare nuovamente sul serio. Da questa mattina al Viola Park si torna a sudare con ritmi che si preannunciano particolarmente intensi.

Il programma di Vanoli tra fisico, tattica e Primavera

Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, Paolo Vanoli ha programmato per la giornata di oggi una doppia seduta di allenamento. La mattinata sarà interamente dedicata al potenziamento fisico, mentre nel pomeriggio l'attenzione si sposterà sulla tattica, con l'ausilio di diversi elementi della Primavera per ovviare all'assenza degli otto nazionali ancora impegnati con le rispettive Selezioni (con i primi rientri, ovvero quelli di Beto e Oulai, attesi tra il 2 e il 4 ottobre).

Atta torna in gruppo, sabato test a porte chiuse

I riflettori dello staff medico e tecnico saranno puntati in particolar modo su Atta. Il centrocampista, che domenica aveva precauzionalmente saltato il test contro il Signa, da oggi dovrebbe riaggregarsi regolarmente ai compagni per riprendere il ritmo. La settimana di lavoro culminerà sabato, giornata per la quale la società sta pensando di organizzare un allenamento congiunto a porte chiuse, al quale seguiranno ulteriori 48 ore di riposo prima di proiettarsi definitivamente sulla trasferta di Genova.