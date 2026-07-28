Entra sempre più nel vivo la marcia della Fiorentina nel ritiro inglese in vista del secondo test amichevole. A Teddington la squadra ha alzato ulteriormente l'asticella del lavoro svolgendo una giornata di doppie sedute, con mister Fabio Grosso impegnato ad alternare esercitazioni tecniche e tattiche per limare gli ultimi dettagli prima della sfida di domani contro il Watford.

Il lavoro sul campo: palle inattive e la nuova cerniera Fagioli-Oulai

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, il programma della mattina è stato focalizzato quasi interamente sulle palle inattive, curando con grandissima attenzione la battuta dei calci d'angolo sia in fase offensiva che difensiva. Nel pomeriggio la squadra è poi passata a una seduta ad alta intensità incentrata sui movimenti tattici e le uscite dal basso.

Proprio sulla costruzione della manovra è arrivata una delle indicazioni più stuzzicanti: Grosso ha provato la coppia di centrocampo formata da Oulai e Fagioli, proponendo una novità rispetto alle uscite precedenti. Questa volta è stato infatti l'ex Juventus ad agire da regista basso/play davanti alla difesa. Il tecnico ha alternato e invertito le posizioni dei due interpreti nel corso dell'allenamento per dare meno punti di riferimento agli avversari e moltiplicare le opzioni in fase di impostazione.

Infermeria e mercato: Kean recuperato, la situazione Comuzzo e Fortini

Arrivano ottime notizie anche dal report medico: l'intero gruppo si è allenato regolarmente alle ordini del mister. In campo senza limitazioni anche Moise Kean, tornato a lavorare con i compagni dopo la seduta individuale di recupero in palestra svolta domenica.

Insieme al resto della squadra si sono visti regolarmente sul terreno di gioco anche Niccolò Fortini e Pietro Comuzzo. Nonostante siano al centro dei fitti intrecci di mercato con il Torino e vicini alla cessione, i due rimarranno a completa disposizione di Fabio Grosso almeno fino al termine della tournée in terra britannica. Per la giornata di oggi è programmata un'ulteriore doppia seduta, ultimo vero banco di prova in vista dell'amichevole con il Watford.