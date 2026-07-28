Il mercato della Fiorentina potrebbe intrecciare entrate e uscite anche a centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Nicolò Fagioli continua ad avere diversi estimatori all'estero e una sua eventuale cessione non è da escludere.

Sempre secondo il quotidiano torinese, l'addio dell'ex Juventus potrebbe concretizzarsi qualora la società viola riuscisse a chiudere per un nuovo centrocampista. In cima alle preferenze di Fabio Grosso ci sarebbe Kristian Thorstvedt, già allenato ai tempi del Sassuolo e considerato il profilo ideale per rinforzare la mediana.