Secondo Tuttosport, Fagioli ha mercato all'estero e potrebbe lasciare Firenze in caso di arrivo di Thorstvedt.
VIDEO VN - Filippi: “Christensen forte, Lezzerini importante. Il punto sui giovani”
Il mercato della Fiorentina potrebbe intrecciare entrate e uscite anche a centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Nicolò Fagioli continua ad avere diversi estimatori all'estero e una sua eventuale cessione non è da escludere.
Sempre secondo il quotidiano torinese, l'addio dell'ex Juventus potrebbe concretizzarsi qualora la società viola riuscisse a chiudere per un nuovo centrocampista. In cima alle preferenze di Fabio Grosso ci sarebbe Kristian Thorstvedt, già allenato ai tempi del Sassuolo e considerato il profilo ideale per rinforzare la mediana.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime notizie
UFFICIALE - Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato
Le nostre esclusive
"Un mix tra Bellingham e Zidane": forse su Atta il ds dell'Udinese non vaneggiava
Esclusive
Ndour ribalta le gerarchie, Atta le conferma: i 5 pilastri della Fiorentina di Grosso
News calciomercato
Di Marzio: "Piccoli al Bologna? Può scatenare il valzer delle punte in Serie A"
Calciomercato
Ufficiale - Valentini saluta la Fiorentina: 0 minuti e passaggio in Spagna
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti