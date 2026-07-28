Tuttosport fa il punto sull'attacco viola: Pellegrino e Pinamonti sono i nomi seguiti in caso di cessione di Kean.
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La Fiorentina continua a monitorare anche il mercato degli attaccanti, pur con uno scenario ben preciso. Come evidenzia Tuttosport, gli eventuali movimenti in entrata dipenderanno dalla permanenza o meno di Moise Kean, valutato dal club circa 40 milioni di euro.
Nel caso in cui l'attaccante dovesse lasciare Firenze, la dirigenza viola avrebbe già individuato due possibili sostituti: Mateo Pellegrino, attualmente al Parma, e Andrea Pinamonti del Sassuolo.
Al momento si tratta di ipotesi legate esclusivamente a un'eventuale cessione di Kean, ma, secondo Tuttosport, sono questi i profili che la Fiorentina starebbe tenendo in caldo per l'attacco.
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