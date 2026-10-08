Le parole di Bobo Vieri sulle prestazioni di Cher Ndour con la maglia dell'Italia Under 21
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Bobo Vieri, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha toccato vari temi sulla Nazionale soffermandosi sulle prestazioni di Ndour:
La sosta? Ma che roba è? Una roba ridicola. Venti giorni fermi, quattro partite in undici giorni. No, non ha senso: stavolta l'Uefa ha toppato proprio.
Under 21
Torniamo sempre lì: Baldini è un buon allenatore per i giovani. E ce ne sono di buoni, anche nelle altre nazionali: attaccanti che fanno gol, ma sanno giocare pure per la squadra, vedi gli assist di Liberali e Koleosho. Basta che trovino spazio.
Ndour
La sua è stata anche fortuna, ti può venire una roba così. Sono altre le cose da guardare e Ndour sta dimostrando pure altro.
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