"Tuttavia, è necessario che trovi continuità di rendimento e questa può arrivare solo se viene schierato con frequenza come titolare, come sta accadendo ora alla Fiorentina"
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
Juan Sebastian Veron ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Franco Mastantuono. Ecco le sue parole:
Anche Mastantuono si è fatto notare con una doppietta. Che cosa pensa del talento della Fiorentina?
«Ha notevoli qualità, dribbla con facilità, è rapido, ha una buona velocità di esecuzione. Però, rispetto a Nico Paz, è più acerbo e questo è normale perché è del 2007: ha tre anni in meno. Certo che non gli mancano classe, tecnica e coraggio. Punta e va via come una freccia. D’altronde, se il Real Madrid ha versato 45 milioni al River Plate per averlo, qualche motivo ci sarà…».
In Italia può maturare e diventare un campione?
«Se diventerà un campione, non posso saperlo. Dico però che la Serie A è il campionato più adatto per un giocatore come lui. Ha l’opportunità di farsi le ossa, di assaggiare i tacchetti dei difensori avversari, di imparare quelle malizie tecniche e tattiche che voi italiani siete maestri a insegnare. Tuttavia, è necessario che trovi continuità di rendimento e questa può arrivare solo se viene schierato con frequenza come titolare, come sta accadendo ora alla Fiorentina. Al Real, invece, era chiuso da altri elementi. Nico Paz, a Como, è diventato un leader giocando. Non ho mai conosciuto un calciatore che sia diventato un uomo-squadra stando in panchina…».
Per chiudere, l’Argentina, con Nico Paz e Mastantuono, ha trovato il futuro?
«Me lo auguro. Noi siamo la terra dei numeri 10, e questi due ragazzi possono farci sognare a occhi aperti. Purché li lasciamo crescere in santa pace».
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