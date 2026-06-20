Tuttosport: “Torino su Amatucci, ma la Fiorentina ha dubbi sulla formula”

Nella scorsa stagione ha giocato, e bene, al Las Palmas nella seconda divisione spagnola

Il Torino guarda in casa della Fiorentina per rinforzare il centrocampo. L'obiettivo, come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, è Lorenzo Amatucci, nella scorsa stagione al Las Palmas. Tuttosport scrive che ci sono stati dei dialoghi tra il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi e il suo omologo viola Fabio Paratici. Ecco quanto si legge sul quotidiano: