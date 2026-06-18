Il Toro non molla Amatucci: i granata vogliono il prestito. Paratici prende tempo?

Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, Lorenzo Amatucci piace e non poco al Torino della nuova coppia di fatto Petrachi-Abate. In particolare, il d.s. granata lo conosce bene per averlo avuto due anni fa alla Salernitana ed è andato a seguirlo di persona in occasione della finale promozione tra Las Palmas, squadra appunto dove il giovane gigliato ha giocato, e pure bene, nell'ultimo anno, e Malaga.