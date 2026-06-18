Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, Lorenzo Amatucci piace e non poco al Torino della nuova coppia di fatto Petrachi-Abate. In particolare, il d.s. granata lo conosce bene per averlo avuto due anni fa alla Salernitana ed è andato a seguirlo di persona in occasione della finale promozione tra Las Palmas, squadra appunto dove il giovane gigliato ha giocato, e pure bene, nell'ultimo anno, e Malaga.
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Il Toro non molla Amatucci: i granata vogliono il prestito. Paratici prende tempo?
il d.s. del Torino Gianluca Petrachi vuole strappare Lorenzo Amatucci alla Fiorentina: il dirigente lo ha già avuto con sé a Salerno
Il Torino lo vorrebbe con sé il prima possibile, anche in prestito scrive gianlucadimarzio.com. Ma la Fiorentina per ora nicchia e prende tempo: Amatucci, infatti, oltre ad essere un prodotto del vivaio gigliato, rappresenta un profilo molto interessante e potrebbe dimostrarsi pure utile per la nuova Viola di Fabio Grosso. Quindi, forse, la decisione gigliata sarà quella di portarlo in ritiro e farlo valutare allo staff tecnico, lui come tanti altri giovani comunque forti presenti in rosa.
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