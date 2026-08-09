Fortini è in uscita dalla Fiorentina, su di lui si accende anche l'interesse del Torino
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Si accende il mercato attorno a Niccolò Fortini. L'esterno della Fiorentina è da tempo nel mirino del Sassuolo, che lo vorrebbe in rosa, ma anche il Torino si è iscritto alla corsa sul giocatore. Come spiega Tuttosport, già l'anno scorso i granata si erano interessati al profilo dopo la brillante stagione a Castellammare, ma ora l'idea può tornare di attualità.
Il piano di PetrachiSecondo il quotidiano, la Fiorentina valuta Fortini 10 milioni: l'idea del DS Petrachi è però quella di non investirne più della metà (5) per prenderlo a titolo definitivo. Con ancora un anno di contratto non sembrano esserci formule diverse per accaparrarsi il classe 2006. Peraltro, sotto la Mole ritroverebbe Comuzzo, recentemente passato proprio al Toro.
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