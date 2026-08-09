Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?

Si accende il mercato attorno a Niccolò Fortini. L'esterno della Fiorentina è da tempo nel mirino del Sassuolo, che lo vorrebbe in rosa, ma anche il Torino si è iscritto alla corsa sul giocatore. Come spiega Tuttosport, già l'anno scorso i granata si erano interessati al profilo dopo la brillante stagione a Castellammare, ma ora l'idea può tornare di attualità.

Il piano di Petrachi

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Secondo il quotidiano, la Fiorentina valuta Fortini 10 milioni: l. Con ancora un anno di contratto non sembrano esserci formule diverse per accaparrarsi il classe 2006. Peraltro, sotto la Mole ritroverebbe Comuzzo, recentemente passato proprio al Toro.