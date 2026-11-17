La cura di Davide Nicola ha restituito equilibrio e compattezza al Venezia, trasformando la squadra arancioneroverde in una compagine estremamente difficile da scardinare. Come evidenziato nell'edizione odierna di Tuttosport, l'avvicendamento in panchina alla settima giornata ha impresso una svolta netta al campionato dei lagunari: il tecnico ha ridisegnato la squadra con un 5-3-2 corto e dinamico, riducendo drasticamente la pericolosità concessa agli avversari. In questo scacchiere tattico sta trovando consacrazione Simon Sohm, trasferitosi in laguna dalla Fiorentina durante la sessione estiva di calciomercato a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il centrocampista svizzero è diventato una pedina fondamentale nel cuore della mediana, agendo da schermo protettivo insostituibile davanti al pacchetto arretrato e garantendo sostanza e polmoni alla manovra arancioneroverde.

Società forte da 100 milioni e il piano anti-Juve all'Allianz Stadium

La crescita sul terreno di gioco viaggia di pari passo con la straordinaria solidità societaria del club. Nonostante il bilancio chiuso al 30 giugno 2026 registri un passivo legato alla passata stagione di Serie B, la proprietà ha confermato le proprie ambizioni impegnandosi a versare oltre 100 milioni di euro nelle casse sociali, mentre i lavori per il nuovo stadio proseguono spediti. Un clima di serenità ideale in vista della ripresa del campionato, che vedrà il Venezia atteso dalla proibitiva trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Nicola preparerà la sfida nei minimi dettagli forte del rientro dei nazionali e di un piano gara corto ed accorto, sulla falsariga di quanto già mostrato contro Napoli ed Inter, per continuare a correre con determinazione verso l'obiettivo salvezza.