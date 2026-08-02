Altro giro, altra corsa: Simon Sohm lascia di nuovo la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Va al Venezia

Redazione VN
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La Fiorentina "sfoltisce" di un altro elemento la rosa, cedendo in prestito al Venezia Simon Sohm. Il centrocampista, arrivato solo un anno fa dal Parma per una cifra intorno ai 15 milioni, non è riuscito mai ad imporsi in viola e già a gennaio era stato spedito con la stessa formula al Bologna. Di seguito il comunicato ufficiale:
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simon Solomon Junior Sohm al Venezia F.C.
sohm ufficiale venezia

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