Altro giro, altra corsa: Simon Sohm lascia di nuovo la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Va al Venezia
Vinciguerra: "Nascita Fiorentina, l'importanza di Arrigo Paganelli"
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simon Solomon Junior Sohm al Venezia F.C.
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