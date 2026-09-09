Il giornalista, Davide Marchiol, sul momento del Venezia in vista della Fiorentina
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Il giornalista e direttore di TuttoVeneziaSport, Davide Marchiol, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno parlare della sfida in programma venerdì sera contro la Fiorentina. Le sue parole:
Chiaro che è una partita che arriva in un momento complicato per il Venezia. Sono arrivati 18 giocatori nuovi, ci vuole tempo. Si sapeva che l'inizio sarebbe stato tortuoso, ma aver perso due scontri diretti nelle prime tre è stata una bella batosta. Per il Venezia, ovviamente, era meglio affrontare Grosso e non Vanoli, perché sappiamo che con il cambio allenatore qualcosa cambia sempre. Almeno dal punto di vista della grinta, darà subito un grande impatto.
Sulle idee di gioco
Nonostante le sconfitte, l'idea di Stroppa si è vista nel gioco del Venezia. Dalla dirigenza, comunque, il tecnico gode di grande fiducia. Le idee ci sono, si deve vedere se la Serie A gli daranno il tempo di metterle in pratica.
Su Vanoli
Nei ricordi che ha lasciato qui sulla piazza, ovviamente sono stati macchiati dall'addio un po' burrascoso, quando andò al Torino. Perà, comunque, ha fatto grandi cose. Dal punto di vista sportivo ha fatto una cavalcata che ha pochi eguali. A parte i primi mesi, era proprio una squadra bella da vedere.
Su Sohm e Moreno
Moreno l'abbiamo visto veramente poco fino ad ora, perché ha avuto un problema muscolare abbastanza grave fin da subito. Ma con la situazione in difesa del Venezia, dovrebbe toccare a lui venerdì. Sohm veramente male, ma ce lo aspettavamo. Arriva da una stagione complicata tra Fiorentina e Bologna. Deve ritrovare un po' di fiducia. Gli va dato tempo.
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