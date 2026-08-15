La nuova Fiorentina comincia nel migliore dei modi la stagione del Centenario, superando 4-1 il Benevento e conquistando il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia. Al Franchi i viola impiegano appena 65 secondi per sbloccare la partita con Gudmundsson, bravo a sfruttare l’assist di Atta. Il raddoppio porta invece la firma di Kean, autore di una conclusione spettacolare su suggerimento di Joao Mario, prima che Ranieri e Ndour completino il poker nella ripresa. Per il centravanti è un segnale importante dopo un periodo complicato, mentre i nuovi acquisti hanno già mostrato spunti interessanti.

Nonostante il risultato netto, per Fabio Grosso c’è ancora molto da sistemare. La squadra deve migliorare alcuni automatismi e ridurre le disattenzioni, come dimostra il gol del Benevento segnato da Lamesta. Il tecnico ha comunque scelto di affidarsi soprattutto ai giocatori che hanno lavorato maggiormente insieme durante la preparazione, inserendo gradualmente anche i nuovi arrivati.

Il mercato

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.