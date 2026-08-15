Il mercato della Fiorentina non è finito qua, ci sono ancora due nomi su cui il club viola vuole puntare

Redazione VN
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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La nuova Fiorentina comincia nel migliore dei modi la stagione del Centenario, superando 4-1 il Benevento e conquistando il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia. Al Franchi i viola impiegano appena 65 secondi per sbloccare la partita con Gudmundsson, bravo a sfruttare l’assist di Atta. Il raddoppio porta invece la firma di Kean, autore di una conclusione spettacolare su suggerimento di Joao Mario, prima che Ranieri e Ndour completino il poker nella ripresa. Per il centravanti è un segnale importante dopo un periodo complicato, mentre i nuovi acquisti hanno già mostrato spunti interessanti.

Paratici

Nonostante il risultato netto, per Fabio Grosso c’è ancora molto da sistemare. La squadra deve migliorare alcuni automatismi e ridurre le disattenzioni, come dimostra il gol del Benevento segnato da Lamesta. Il tecnico ha comunque scelto di affidarsi soprattutto ai giocatori che hanno lavorato maggiormente insieme durante la preparazione, inserendo gradualmente anche i nuovi arrivati.

Il mercato

Sul fronte mercato, la Fiorentina continua inoltre a seguire il norvegese Thorstvedt e tiene vivo il sogno Udogie, mentre Pellegrino sarà disponibile per l’esordio in campionato contro la Roma. Lo scrive Tuttosport.

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