L’attesa a Firenze è tutta per il debutto ufficiale della nuova Fiorentina di Fabio Grosso, in programma venerdì sera al Franchi contro il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia. Tra i protagonisti più attesi c’è soprattutto Franco Mastantuono, ultimo colpo del mercato viola e arrivato dal Real Madrid. Il talento argentino, che proprio il 14 agosto compirà 19 anni, ha svolto due giorni di lavoro individuale prima di aggregarsi al gruppo e ora punta a festeggiare il compleanno con il suo primo match in maglia viola, davanti a un pubblico già entusiasta per il suo arrivo.

Grosso sta insistendo sul 4-3-2-1 e Mastantuono potrebbe partire titolare alle spalle di Moise Kean, affiancato probabilmente da Atta o Gudmundsson. La curiosità cresce anche intorno al suo numero di maglia: l’argentino potrebbe scegliere ancora il 30, già indossato al River Plate e al Real Madrid. La presentazione ufficiale di Mastantuono è invece prevista al Viola Park la prossima settimana.

Il mercato viola, però, non è ancora concluso. Sul fronte delle uscite, è stato ceduto al Thun Riccardo Braschi per 1,5 milioni di euro, con diritto di ricompra e percentuale sulla futura rivendita. Restano invece in attesa di offerte Dodo, Fortini, Barak, Sottil e Nzola. Ma a Firenze, almeno per ora, l’attenzione è tutta su Mastantuono e sul suo possibile primo regalo di compleanno in viola. Lo scrive Tuttosport.