La Fiorentina ha ritrovato entusiasmo. Dopo una stagione che aveva lasciato in eredità soprattutto delusione e preoccupazione, il nuovo corso targato Fabio Paratici ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi viola. Il simbolo di questa nuova atmosfera è stato l'arrivo di Franco Mastantuono, accolto da oltre cinquecento persone all'aeroporto. La Repubblica si è soffermata proprio sull'ultimo acquisto (ad ora) della rivoluzione viola.

La stellina argentina, arrivata dal Real Madrid, è diventata la ciliegina sulla torta di un mercato che ha riportato la Fiorentina al centro dell'attenzione internazionale. Un'operazione che, secondo Calabrese, riporta alla memoria anche gli anni di Vittorio Cecchi Gori, quando il club viola riusciva a confrontarsi sul mercato con alcune delle principali potenze del calcio europeo.

Non è soltanto Mastantuono ad aver cambiato il clima intorno alla squadra. La Fiorentina ha portato avanti una campagna acquisti importante, arrivando a trattare e concludere operazioni con club come Real Madrid e Tottenham. Un cambio di prospettiva evidente rispetto alla stagione precedente.

L'entusiasmo si è trasferito anche nella campagna abbonamenti. Le tessere sottoscritte hanno già raggiunto quota 14mila e il dato avrebbe potuto essere ancora più alto se il Franchi non fosse limitato dai lavori di restyling. La capienza dello stadio è infatti attualmente di circa 22mila posti.

Firenze, dunque, è tornata a sognare. E lo ha fatto rispolverando anche vecchi slogan e ritrovando una fiducia che sembrava essersi persa dopo la travagliata stagione precedente.

Adesso toccherà a Fabio Grosso trasformare questo entusiasmo in una squadra vera. Il tecnico ha già fissato alcuni punti di riferimento, a partire dalla difesa a quattro e dal centrocampo a tre, ma la Fiorentina è ancora in attesa di completare soprattutto il reparto offensivo.

Mastantuono, intanto, ha già iniziato la sua nuova avventura. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il giovane talento ha mandato un messaggio chiaro ai suoi nuovi tifosi: "Lotterò e combatterò per tutti i nostri obiettivi".

Per lui è stato predisposto un programma di allenamento personalizzato, così da permettergli di raggiungere rapidamente la migliore condizione. Il primo appuntamento ufficiale è ormai alle porte: alla vigilia di Ferragosto inizierà la Coppa Italia e, con essa, il nuovo corso della Fiorentina.