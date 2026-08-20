La Fiorentina spinge per regalare a Grosso un nuovo esterno d'attacco: mirino puntato su Ernest Poku del Bayer Leverkusen. Sullo sfondo le manovre a centrocampo
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La caccia all'esterno offensivo richiesto a gran voce da Grosso potrebbe essere arrivata ad una svolta decisiva. Come riportato da Tuttosport, la Fiorentina ha deciso di accelerare in modo forte su Ernest Poku, talento classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen. Di fronte all'inserimento del Sunderland, i dirigenti viola hanno contattato l'entourage dell'olandese (ex compagno di Gudmundsson all'AZ Alkmaar) incassando la sua totale disponibilità. L'operazione con il club tedesco viaggia sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un profilo da 36 km/h di velocità massima, capace di agire su entrambe le corsie.
Le incastri a centrocampo tra Torreira e uscite
Per la mediana resta viva l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Lucas Torreira, voglioso di chiudere l'esperienza al Galatasaray. La Fiorentina ha da tempo in pugno anche il norvegese Thorstvedt, ma la grande abbondanza nel reparto impone prima di vendere. Eccezione fatta per Cher Ndour, considerato l'unico incedibile (il PSG vanta il 50% sulla futura rivendita), la società valuterà proposte per tutti gli altri centrocampisti in rosa, compreso Fagioli. Sul fronte difesa si attendono invece offerte superiori ai 10 milioni per Dodò, corteggiato dal Nottingham Forest, mentre il club lavora in parallelo al suo rinnovo fino al 2028.
Kean, l'opzione Pinamonti e il Mastantuono-day
In attacco resta congelata la posizione di Moise Kean: per sedersi al tavolo delle trattative serve un rilancio del Como da almeno 40 milioni più bonus. In caso di separazione, l'obiettivo primario per la sostituzione diventerebbe Andrea Pinamonti, pur in presenza della forte concorrenza della Lazio.
Nel frattempo, la giornata odierna è interamente dedicata alla presentazione del colpo più atteso: alle 14 al Viola Park parlerà il 19enne argentino Franco Mastantuono, arrivato in prestito dal Real Madrid. Il giovane talento ha scelto di stabilirsi a Firenze nella villa di proprietà del connazionale Gabriel Omar Batistuta, nei pressi di Piazzale Michelangelo.
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