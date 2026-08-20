La Fiorentina cerca un esterno offensivo rapido e il profilo in cima alla lista di Fabio Paratici sarebbe quello di Ernest Poku. Il 22enne del Bayer Leverkusen, ala destra di piede destro utilizzabile su entrambe le fasce, si era distinto agli Europei Under 21 del 2025 raggiungendo una velocità di 35,3 km/h, la più alta del torneo. Ha un contratto fino al 2030 e viene valutato circa 20-25 milioni di euro.

Fiorentina e Bayer Leverkusen sarebbero già in contatto per cercare un'intesa, ma molto dipenderà dalle risorse a disposizione del club viola. Le eventuali cessioni di Moise Kean o Nicolò Fagioli potrebbero infatti finanziare l'operazione: con un'importante entrata economica, Paratici potrebbe puntare all'acquisto di Poku a titolo definitivo.

Senza una cessione pesante, invece, la Fiorentina potrebbe proporre al Bayer un prestito con diritto di riscatto, aumentando eventualmente la cifra complessiva dell'operazione. I viola sembrano comunque intenzionati a fare sul serio per Poku. Sullo sfondo resta Matias Soulé della Roma, pista decisamente più complicata sia per la richiesta di almeno 35 milioni sia per la volontà dell'argentino di non lasciare il club giallorosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.