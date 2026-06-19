Cresce non poco la concorrenza per arrivare a Fabio Miretti, uno degli obiettivi anche della Fiorentina sul mercato. Fiorentina e Como sono sul centrocampista, ma secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i rossoblu l'hanno individuato come elemento primario, specie se Odgaard dovesse salutare.
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VIOLA NEWS news viola stampa Su Miretti irrompe il Bologna. Gazzetta: “Il piano dei rossoblu”
La Gazzetta dello Sport
Su Miretti irrompe il Bologna. Gazzetta: “Il piano dei rossoblu”
Il Bologna va su Miretti: il centrocampista della Juventus piace per duttilità e ci sarebbero molti argomenti da parte dei rossoblu.
Idee e valutazione—
La Juventus valuta il giocatore fra i 12 e i 15 milioni, il Bologna tenterebbe la via del prestito con diritto di riscatto. Una pista da seguire con la possibilità di inserire nell'operazione Joao Mario, già passato dall'Emilia in prestito. Argomenti che sembrano solidi.
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