Basi solide, decisioni chiare e senza sconti. Il mercato della Fiorentina targato Fabio Paratici sta prendendo forma con una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato, proprio come auspicato dalla piazza. Un restyling profondo iniziato con il doloroso addio a Robin Gosens e proseguito con gli innesti di Dragusin e Viery, in attesa di definire la ciliegina sulla torta.

Fronte Uscite: Comuzzo verso Torino, le cifre

Come conferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Pietro Comuzzo si prepara ai saluti. Il difensore, attualmente in ritiro in Inghilterra con la squadra, partirà a breve con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 19 milioni: una cifra elevata che permette ai viola di mantenere comunque un controllo sul ragazzo per il futuro.

Restano da monitorare anche le posizioni di Fortini (il Torino offre 5 milioni, la Fiorentina ne chiede 10), Dodo (valutato 15 milioni) e lo stesso Pongracic, atteso di rientro dalle vacanze post-Mondiale il prossimo 3 agosto.

Fronte Entrate: il colpo Valdepenas e la sorpresa Kospo

Con Ranieri, Dragusin, Viery e il rientro di Pongracic, il pacchetto arretrato sembrava al completo, ma la società ha voluto piazzare il colpo di prospettiva: Victor Valdepenas, classe 2006 del Real Madrid. L'operazione da 8 milioni di euro per il duttile difensore spagnolo (utilizzabile sia al centro che a sinistra) è di fatto bloccata: si attende solo l'ufficialità, con le merengues che manterranno il 50% sulla futura rivendita e il diritto di recompra in stile Nico Paz.

Attenzione infine alla "variabile" Eman Kospo: il classe 2007 bosniaco, prelevato dalla Masia del Barcellona e fresco campione d'Italia con l'Under 18 di Galloppa, sembrava destinato alla cessione. Mister Fabio Grosso ha invece bloccato tutto, decidendo di aggregarlo alla prima squadra in Inghilterra per valutarlo da vicino.