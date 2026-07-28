Si preannunciano ore frenetiche sull'asse di mercato tra Firenze e Torino. Come svela l'edizione odierna de La Nazione, gli ultimi sviluppi sono serviti a perfezionare la cessione di Pietro Comuzzo in maglia granata. Tempi ormai incerti per la partenza, con il difensore attualmente impegnato con il gruppo viola nella tournée in Inghilterra, ma la strada è tracciata e il giocatore potrebbe sostenere le visite mediche con il Toro già nella giornata di domani.

Pressing anche su Fortini: la richiesta di Paratici

L'asse con il Torino non si ferma però al solo Comuzzo. Le due società si sono parlate a lungo nei giorni scorsi anche per Niccolò Fortini. Il club granata crede fortemente di poter mettere le mani sull'esterno in scadenza di contratto con la Fiorentina, ma per convincere Fabio Paratici serve un rilancio: la prima offerta da 5 milioni di euro presentata nei giorni scorsi è stata rispedita al mittente.

La Fiorentina punta a incassare complessivamente 10 milioni di euro tra quota fissa e bonus. La parte fissa dell'accordo potrebbe essere trovata intorno ai 7 milioni, ma i gigliati pretendono anche una consistente percentuale sulla futura rivendita. Ignazio Abate spinge per avere in rosa un quinto con le sue caratteristiche e lo scacchiere tattico granata calzerebbe a pennello per il ragazzo – da sempre voglioso di approdare prima o poi in Premier League. Si lavora con fiducia.

Il punto su Moreno

In casa viola, intanto, il fronte cessioni resta una priorità assoluta. Proseguono i contatti con il Venezia per Matias Moreno. Difficilmente si raggiungerà la cifra da 8,5 milioni di euro che avrebbe garantito l'operazione con il Wrexham, ma la Fiorentina resta irremovibile su un punto: pretende di mantenere il 50% sulla futura rivendita del giocatore.