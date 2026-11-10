La Fiorentina ha trovato il suo attaccante titolare in Mateo Pellegrino

Redazione VN
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

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Vanoli ha trovato il suo attaccante titolare in Mateo Pellegrino, al quinto gol in dodici partite tra campionato e Coppa Italia. Contro la Juventus l'argentino ha avuto grande spirito di sacrificio rivelandosi uno dei migliori in campo, al di là della rete segnata. E i festeggiamenti per il gol hanno evocato bei ricordi: la mitraglia di Batistuta.

Le sue parole a fine partita sul gesto: "Prima della partita ho visto il suo video e mi è venuta così, ne avevo parlato anche con Lezzerini. So che Bati è stato grandioso, mi manca davvero tanto per poter essere come lui. C’è un abisso tra noi, ma mi piaceva festeggiare come lui".

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

Il gol di Pellegrino contro la Juventus è arrivato con la specialità della casa: il colpo di testa; il primo in questa stagione. Lo scorso anno questa caratteristica lo aveva reso il miglior marcatore aereo della Serie A. La rete è arrivata grazie un assist preciso e calibrato di Goncalves direttamente dalla bandierina. Lo scrive La Repubblica.

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