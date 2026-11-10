Pellegrino è arrivato alla Fiorentina per fare la riserva di Moise Kean

Redazione VN
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

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La Gazzetta dello Sport elogia Mateo Pellegrino, in gol contro la Juventus. L'attaccante argentino era arrivato a Firenze da riserva di Moise Kean:

Arrivato a Firenze da riserva di Kean, Pellegrino ci ha messo un attimo a capire la piazza, aiutato anche dall'incontro con il suo idolo, Gabriel Batistuta, in occasione del centenario della società gigliata. «Lascia la vita sul campo» gli ha spiegato Batigol in quell'occasione, e Pellegrino, in una città dove la pressione è già tanta, contro la Juventus ha deciso di mettersene ancora di più, riportando in campo l'iconica esultanza con la mitraglia di Batigol. In una sola notte è diventare virale, dalla Toscana all'Argentina, dove tutti si stanno accorgendo di quanto è migliorato il figlio dell'ex nazionale Mauricio Pellegrino. Che adesso non vuole fermarsi, così da giovedì sarà di nuovo a disposizione di Vanoli dopo tre giorni di riposo, per studiare insieme al portoghese Gonçalves nuove combinazioni per aprire le difese avversarie come ha già fatto con Torino, Venezia, Sassuolo e bianconeri.
FIORENTINA VS JUVENTUS

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