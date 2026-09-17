VIDEO - Il portiere esce e si dimentica di rientrare: il gol è virale

Prima i gol contro il Pisa nella sfida di Coppa Italia, poi la conferenza stampa di presentazione. Due giorni pieni quelli vissuti da Gnonto e Goncalves che hanno raccontato il loro arrivo a Firenze: "La Fiorentina è una società ricca di storia, supportata da una tifoseria passionale nella quale mi identifico parecchio", le parole di Pedro.

Entrambi arrivati negli ultimi giorni di mercato per completare il parco esterni. Proprio Goncalves ha parlato del suo ruolo affermando di essere un 10 o un 8 a cui piace muoversi fra le linee e, perché no, andare anche in gol: "Voglio sfruttare la mia intelligenza tattica e la mia tecnica, essere bravo a occupare gli spazi che spesso gli avversari concedono. L’idea di gioco del mister è chiarissima, sta a me seguirla alla lettera". Lo scrive La Repubblica.