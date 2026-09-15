Il commento di Carlos Freitas su Pedro Goncalves
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Carlos Freitas, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Pedro Goncalves. Ecco le sue parole:
Se la Fiorentina gioca in un 4-3-2-1, lui nella stessa linea di Mastantuono, sarà a suo agio. Ma se gioca con il 4-3-3 non lo vedo come un giocatore di attacco, ma interno sinistro di centrocampo. Non è un giocatore che strappa, di corsa ma fa passaggi in porta. Ha una tecnica di tiro importante.
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