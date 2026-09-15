Fiorentina-Pisa è l'occasione per vedere in campo Gonçalves: il nuovo arrivato proverà a convincere Vanoli
VIDEO VN - Pedro Gonçalves è al Viola Park! "Felice di essere alla Fiorentina"
Pedro Gonçalves e un'occasione da non sbagliare. Toccherà probabilmente a lui prendersi i gradi di titolare contro il Pisa nella partita di Coppa Italia. Finora soltanto due passaggi con Torino e Venezia, un totale di 21' ma senza modo di vederlo davvero al meglio. Al momento ha giocato meno di tutti, ma il suo talento è e resta da scoprire.
Indietro di condizioneD'altronde, ricorda La Nazione, l'ex Sporting non è ancora nella migliore forma. Rimasto ai margini in Portogallo per l'imminente trasferimento, Gonçalves è arrivato a Firenze in ritardo di condizione e la società viole averlo al 100% per dopo la sosta. Probabile che stasera abbia un minutaggio corposo, magari dialogando con Mastantuono.
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