La Fiorentina ha ricevuto un premio consegnato al presidente Joseph Commisso

Redazione VN
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Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso, questa mattina, ha fatto il suo debutto per la prima volta nella sede della Lega Serie A, a Milano. Il motivo riguarda un premio che la Fiorentina riceverà in onore del Centenario: "L'ho ricevuto con grande orgoglio e senso di responsabilità per il futuro".

Anche al Napoli verrà consegnata una targa celebrativa per il centenario alla prossima assemblea poiché nessun rappresentante del club era presente oggi in via Rosellini.

Commisso

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