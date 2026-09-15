Il tecnico Davide Ballardini si è espresso sull'inizio di campionato della Fiorentina

Redazione VN
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VIDEO - Un piccolo Mastantuono ed il Draft con De Gea. Il video virale

L'allenatore Davide Ballardini ha commentato il campionato di Serie A soffermandosi anche sulla Fiorentina. Le sue parole a Tmw:

Ho visto Venezia-Fiorentina. Dopo una partita non puoi dire che le cose si sono aggiustate, sarebbe superficiale dirlo. È una squadra con tanti volti nuovi, ha bisogno di tempo affinché diventi gruppo. Grosso ha fatto benissimo a Sassuolo, che fa squadre altamente competitive. Probabilmente gli andava dato più tempo. Dopo una vittoria non hanno certo risolto tutti i problemi.
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti