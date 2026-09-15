Il tecnico Davide Ballardini si è espresso sull'inizio di campionato della Fiorentina
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L'allenatore Davide Ballardini ha commentato il campionato di Serie A soffermandosi anche sulla Fiorentina. Le sue parole a Tmw:
Ho visto Venezia-Fiorentina. Dopo una partita non puoi dire che le cose si sono aggiustate, sarebbe superficiale dirlo. È una squadra con tanti volti nuovi, ha bisogno di tempo affinché diventi gruppo. Grosso ha fatto benissimo a Sassuolo, che fa squadre altamente competitive. Probabilmente gli andava dato più tempo. Dopo una vittoria non hanno certo risolto tutti i problemi.
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