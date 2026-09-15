Robin Gosens ha lasciato Firenze dopo 2 anni intensi. Lo ha fatto una volta capito di essere ai margini del nuovo progetto tecnico viola, accasandosi allo Schalke 04. Il tedesco ha ripercorso il suo complicato addio attraverso il suo profilo Linkedin:

"Il calcio è folle. Circa 8 settimane fa sono arrivato al centro sportivo di Firenze e, dal nulla, mi hanno messo da parte. Non facevo più parte della squadra, dovevo allenarmi da solo e non potevo avere alcun contatto con i miei compagni. Nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo: la solita cosa. Otto settimane dopo, il nuovo allenatore della Fiorentina è già stato esonerato e tutto viene rimesso in discussione. E io? Sono approdato alla squadra del mio cuore. La squadra che mi ha avvicinato al calcio, quella che in qualche modo mi ha fatto iniziare a sognare: il sogno di calcare un giorno io stesso quel prato verde. Ci è voluto molto tempo, ho potuto fare tante esperienze fantastiche, ma alla fine è stato semplicemente il destino a far sì che lo Schalke si facesse vivo proprio quando a Firenze mi trovavo di fronte al nulla dal punto di vista sportivo"