Allenamento di scarico al Viola Park per la Fiorentina, tornata al lavoro dopo la gara di Coppa Italia contro il Pisa. La seduta è stata dedicata principalmente al recupero delle energie, con lo staff medico impegnato a monitorare le condizioni dei giocatori acciaccati.

Non preoccupa particolarmente Radu Dragusin, sostituito all’intervallo per un leggero affaticamento muscolare. Il difensore rumeno sarà valutato più approfonditamente nelle prossime ore, ma le prime sensazioni sono positive e filtra ottimismo in vista della sfida di domenica contro il Napoli.

Arthur Atta ha invece svolto un lavoro differenziato dopo essere stato tenuto a riposo contro il Pisa per gestirne le condizioni fisiche. Il centrocampista proseguirà il programma personalizzato con l’obiettivo di recuperare in tempo ed essere convocato per la partita del Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.