La Fiorentina mette a segno il nono colpo del mercato con l’arrivo di Mateo Pellegrino. Il centravanti argentino, classe 2001, è stato acquistato a titolo definitivo dal Parma per 22,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus legati alle prestazioni. Dopo le visite mediche, Pellegrino ha firmato con il club viola un contratto di cinque anni da 1,5 milioni di euro netti a stagione.

L’operazione era stata impostata da tempo dalla dirigenza viola, ma ha ricevuto l’accelerata decisiva dopo la definizione della cessione di Roberto Piccoli al Bologna. Pellegrino non sarà però disponibile per l’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Benevento, a causa delle ultime formalità burocratiche. Il debutto con la nuova maglia è quindi rimandato alla prima giornata di campionato contro la Roma. Lo scrive La Repubblica.