Con il comunicato ufficiale, la Fiorentina annuncia di aver ceduto Piccoli in prestito al Bologna

Redazione VN

Adesso è ufficiale. Roberto Piccoli lascia la Fiorentina per unirsi al Bologna. Operazione in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza del club rossoblù. La società ha annunciato ufficialmente la cessione:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli al Bologna F.C. 1909."

Piccoli quindi saluta Firenze dopo nemmeno un anno. L'attaccante bergamasco era arrivato nell'agosto scorso per un cifra intorno ai 25 milioni di euro.

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