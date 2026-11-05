L'edizione odierna di Repubblica dedica un approfondimento ad Alieu Njie, che ad oggi forse meglio di chiunque altro rappresenta la visione del club. Il DS lo ha scelto perché talentuoso, giovane, ambizioso e generoso. Un acquisto voluto e cercato anche con ottica futura, che sta rispondendo con buoni numeri in questa prima parte di stagione. Due gol e due assist nelle ultime due partite non sono un caso e ieri è arrivata pure la chiamata in Nazionale svedese, la prima dopo la trafila Under 21. Un ulteriore riconoscimento.

La Fiorentina ci punta

Un passo in avanti

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Nei prossimi mesi, si legge, il club verserà circa 20 milioni di euro per un giocatore che prima della chiamata viola aveva all'attivo soltanto circa 600 minuti in A e due sole presenze da titolare. Come si è arrivati a puntare a lui? Attraverso una fitta rete di informazioni, recuperate dentro e fuori dal campo, oltre ai numeri dei suoi allenamenti. I buoni rapporti con gli agenti e la parola data da Cairo hanno fatto il resto.Ora Njie pensa solo alla Fiorentina ed è uno dei potenziali elementi migliori della rosa: al dribbling e alla velocità ora dovrà aggiungere la continuità e il maggiore cinismo sotto porta. Intanto si è preso una maglia da titolare che non intende lasciare. E la partita con la Juventus ha già un valore doppio, visto che lui è cresciuto in granata.