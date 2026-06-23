Repubblica: “Mancini CT inviso ai club. In corsa c’è anche Pioli”

Fra i candidati resistono anche Conte, Farioli e l'ex allenatore viola Pioli. Mancini è libero e si è dimesso dall'Al-Sadd e ha dato l'ok al suo arrivo con contratto fino al 2030 da 2,5 milioni a stagione, si è pentito della scelta fatta e cerca riscatto. Ha contro la maggior parte dei club di A e questo è sicuramente un parere pesante per Malagò, che non vuole subito forzare la mano. Conte sarebbe il profilo che convince tutti: vincente, esperto e abile nelle condizioni complicate. Anche lui ha dato disponibilità per un'esperienza con ritmi meno forsennati rispetto a un club. A differenza del 2014 dovrà però ridurre nettamente il suo stipendio. Poi c'è Farioli, su cui ci sono analisi approfondite: ripartire da zero con un tecnico giovane è un'idea intrigante, ma lui ha altri due anni di contratto con il Porto e una clausola da 15 milioni. Infine Pioli, ora libero dopo la Fiorentina: "resiste in coda l'opzione" si legge.