Ndour non giocherà le amichevoli con l'Under 21, ma il suo infortunio non preoccupa la Fiorentina.

Federico Gennarelli
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

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Cher Ndour contro il Monza ci sarà. Il centrocampista ha fatto rientro ieri al Viola Park per un problema alla caviglia, che gli impedirà di partecipare ai due impegni con la Nazionale azzurra Under 21 contro Francia e Belgio in vista degli Europei di categoria.

Col Monza ci sarà

Come spiega Repubblica, da giovedì il ragazzo sarà a disposizione di Vanoli alla ripresa iniziando un recupero personalizzato. Secondo il quotidiano, però, lo stop non preoccupa particolarmente lo staff medico viola e non sembra essere in dubbio la presenza per la partita con il Monza dopo la sosta.
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