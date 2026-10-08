Grande stima di Paolo Vanoli in Gnonto: l'ex Leeds è pronto per partire dal 1' a Genova
FOCUS VN - 8 viola in Nazionale: come sono andati durante la sosta più lunga di sempre
Franco Mastantuono ci sarà anche sabato pomeriggio a Genova? La risposta porta dritta al sì, diverso però è immaginarselo da subito titolare, malgrado l'importanza certificata del talento del Real Madrid per la squadra viola. Quella di ieri è stata una giornata dedicata al viaggio, con il rientro dal Sudamerica. Oggi è previsto il primo allenamento dopo quasi venti giorni lontano dal Viola Park, domani la rifinitura e la partenza per il ritiro di Genova. La gara di Marassi è infatti la prima in ordine cronologico della sesta giornata di A, ed anche il giorno in meno, in questo caso, gioca contro la titolarità dell'argentino.
Grandi colloquiCome scrive La Repubblica, per questo motivo durante la lunga sosta Paolo Vanoli ha parlato a lungo con Gnonto. L'ex Leeds resta quindi al momento in vantaggio per una maglia da titolare come esterno d'attacco, mentre sulla corsia opposta dovrebbe essere confermato Njie, reduce dagli impegni con la Nazionale Under 21 svedese, dove ha trovato anche il gol. Gnonto quindi è ad un passo dall'esordio in campionato dal primo minuto in maglia viola. Fino ad ora sono infatti arrivati tre spezzoni di partita entrando dalla panchina contro Torino (ancora con Fabio Grosso allenatore), Venezia e Napoli. L'unica presenza da titolare è arrivata in Coppa Italia nel 3-0 al Pisa con tanto di gol su prezioso assist proprio di Njie.
Gnonto e la stima di VanoliL'allenatore viola ha una grande considerazione dell'esterno proprio per le qualità tecniche e fisiche davanti, unite alla capacità di aiutare la squadra in fase difensiva portando pressione, copertura e raddoppi. Un esterno moderno che tra meno di un mese compirà 23 anni, ma che ha già grande esperienza Internazionale dopo 147 partite giocate nel Leeds, 74 con lo Zurigo e le 13 (con un gol) con la Nazionale italiana. Questa è la stagione in cui deve provare a consacrarsi (LE SUE PAROLE) nel campionato italiano ed il Genoa può essere il primo tassello. Contro il Genoa conterà soprattutto il risultato, visto che la Fiorentina è ancora nelle parti basse della classifica.
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