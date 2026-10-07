Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina direttamente dal Viola Park, l'attaccante Wilfried Gnonto ha fatto il punto sul suo inserimento nel gruppo viola e sulle differenze riscontrate rispetto alla sua esperienza in Inghilterra con la maglia del Leeds United.

Il ritorno in Italia e la preparazione con Vanoli

L'impatto con il mondo gigliato ha immediatamente riacceso le abitudini e le radici del giovane attaccante, felice di ritrovare le proprie origini e di iniziare a sudare agli ordini di Paolo Vanoli:

Dell'Italia mi mancavano il clima, il cibo e parlare italiano ogni giorno, perché sono andato via da parecchio tempo e non ci ero più abituato. Sta andando tutto bene e sono molto contento, con i ragazzi mi trovo bene a passare il tempo, so che potrà solo migliorare.

La mole di lavoro svolta nel centro sportivo viola sta producendo riscontri positivi sulla sua condizione atletica:

Sono migliorato a livello fisico, perché stiamo correndo tanto con Vanoli e lavorando duramente. Mi sento meglio, sono pronto. Penso di essere a un buon punto. Posso crescere sotto ogni aspetto, voglio migliorarmi ogni giorno.

Il confronto tra Serie A e calcio inglese

Analizzando i tratti distintivi tra il campionato italiano e la realtà d'oltremanica, emergono discrepanze evidenti sotto il profilo metodologico e culturale:

Il calcio italiano e quello inglese sono diversi sul piano dell'intensità. Gli allenamenti sono più corti e meno tattici in Inghilterra, è importante avere un equilibrio tra i due.

Un bagaglio personale arricchito dall'esperienza inglese, pur conservando intatta la disciplina professionale della scuola italiana:

Ho una mentalità italiana sul piano della dieta e dell'attenzione al lavoro, in Inghilterra c'è molta più tranquillità, sono rilassati, il calcio è importante ma non è tutto, riesci a stare sereno e a goderti la vita.