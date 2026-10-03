C'è tempo per pensare al prossimo mercato di gennaio della Fiorentina, ma qualche mossa è già ipotizzabile anche osservando le ultime fasi del mercato estivo. In primis, occhio alle uscite e al nome di Dodo, che secondo Repubblica potrebbe lasciare in inverno ormai in regime di svincolo.

Ai margini

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Di fatto, ormai il brasiliano sembra davvero ai margini del progetto anche con Vanoli ed è pure in scadenza di contratto visto che un accordo per il rinnovo non si è di fatto mai trovato.sembra davvero vicina la conclusione nonostante l'apertura del tecnico. Sul brasiliano, si legge, ci sono alcuni club stranieri e anche il Napoli che potrebbe accendere nuovamente il suo interesse.