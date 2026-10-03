Dopo i tira e molla estivi, Dodo potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Ci sono sirene anche dalla A
Focus VN - Da Dodò a Beto: Fiorentina, chi sale e chi scende con Vanoli
C'è tempo per pensare al prossimo mercato di gennaio della Fiorentina, ma qualche mossa è già ipotizzabile anche osservando le ultime fasi del mercato estivo. In primis, occhio alle uscite e al nome di Dodo, che secondo Repubblica potrebbe lasciare in inverno ormai in regime di svincolo.
Ai marginiDi fatto, ormai il brasiliano sembra davvero ai margini del progetto anche con Vanoli ed è pure in scadenza di contratto visto che un accordo per il rinnovo non si è di fatto mai trovato. E dopo le ultime uscite social sembra davvero vicina la conclusione nonostante l'apertura del tecnico. Sul brasiliano, si legge, ci sono alcuni club stranieri e anche il Napoli che potrebbe accendere nuovamente il suo interesse.
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