Dopo una stagione da protagonista ci si aspettava che la Fiorentina ripartisse da lui, ma attorno a Nicolò Fagioli ci sono tanti interrogativi. Gli arrivi di Oulai e Atta hanno aumentato la concorrenze e per ora i tre non hanno mai giocato insieme. In particolar modo l'acquisto di Oulai è stato un campanello d’allarme nella centralità tecnica di Fagioli: troppo simili per pensare a una loro coesione.

Se a questo si aggiunge la volontà comunque di inserire in organico un centrocampista ulteriore, allora si che aumentano le incertezze. Inoltre la Fiorentina non ha mai preso una posizione netta sul giocatore. Ma dal mercato non sono arrivate offerte e per lasciar partire il centrocampista servono almeno 30 milioni di euro.

Secondo quanto riporta La Repubblica, a confortare Fagioli c'è il fattore tifo: riconosciuto come uno dei migliori della scorsa stagione, per tanti tifosi cedere Nicolò sarebbe un grande errore.